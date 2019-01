Elektrogeräte im Vergleich: Diese Monate eignen sich zum Kauf von Fernseher & Co

Die AK hat große Preisunterschiede bei ein und demselben Gerät innerhalb eines Jahres festgestellt. Wer sich in Zukunft Elektrogeräte zulegt, sollte sich vorab genau informieren und Preise vergleichen.

Die Arbeiterkammer (AK) hat drei große Online-Elektrogroßhändler 2018 beobachtet und große Preisunterschiede in den unterschiedlichen Monaten festgestellt. Die Preise für ein und dasselbe Elektrogerät schwanken je nach Anbieter zum Teil sehr stark.

Das Ergebnis zeigt, dass die größte Preisänderung bei Fernseher zu finden war, diese sind zumeist im Dezember am günstigsten. Bei Conrad betrug die größte Preisdifferenz für ein und dasselbe TV-Gerät im Online-Shop 880 Euro, bei Media Markt 620 Euro und bei Saturn 500 Euro.

“Unser Test zeigt ferner, dass TV-Geräte im Dezember 2018 am günstigsten waren. Bei Geschirrspülern, Kühl- und Gefrierschränken sowie Herden konnten wir nicht generell feststellen, wann diese am preiswertesten waren”, resümiert AK Konsumentenschützerin Manuela Delapina. “Aber, wenn zum Beispiel der Kühlschrank seinen Geist aufgibt, braucht man ohnehin in der Regel sofort ein neues Gerät. Es lohnt sich jedenfalls, sich Zeit zu nehmen und die Preise zu vergleichen.”