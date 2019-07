Elefantenbaby in Wien: Besucherandrang in Schönbrunn

Nach noch namenlose Elefantenbaby im Tiergarten Schönbrunn hat die ersten Herzen im Sturm erobert. Der aktuell vermutlich beliebteste Bewohner absolvierte am Donnerstag seinen ersten Ausflug vor Publikum mit Bravour

Elefantenbaby in Schönbrunn: Erster Auftritt

Das Jungtier entwickle sich prächtig, erzählte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter im APA-Gespräch. Das liege nicht zuletzt an seiner souveränen Mutter "Numbi", die nun zum dritten Mal Nachwuchs bekommen hat. Ab Freitag kann sie gemeinsam mit dem Neugeborenen täglich zwischen 10.00 und 11.00 Uhr beobachtet werden - entweder im Elefantenhaus oder auf der vorderen Außenanlage. Vorerst wird den beiden Tieren gemeinsam für den Rest des Tages Ruhe im hinteren Bereich der Anlage gegönnt. "Nach und nach werden sie dann an den Rest der Gruppe herangeführt" erklärte Schratter. Deren Mitglieder sind allerdings an Nachwuchs gewöhnt, die Direktorin erwartet keinerlei Probleme.