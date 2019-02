EL-Rückspiel: Red Bull Salzburg will gegen Brügge aufs "Gaspedal" steigen

Nach der 1:2-Niederlage steht Red Bull Salzburg in der Europa League unter Druck. Die "Bullen" brauchen im Heimrückspiel am Donnerstag zumindest einen Treffer, um den Aufstieg ins Achtelfinale zu fixieren. "Wir werden aufs Gaspedal steigen", gelobte Coach Marco Rose.

Er muss dabei aber auf Stürmer Fredrik Gulbrandsen und Innenverteidiger Andre Ramalho verzichten. Gulbrandsen laboriert an einer Oberschenkelverletzung und könnte etwa von Takumi Minamino vertreten werden. Oder aber die vielversprechende 18-jährige Winter-Verpflichtung Erling Haaland kommt nach einem Kurzeinsatz im Cup erstmals von Beginn an zum Zug. Fix muss auch der gelbgesperrte Ramalho passen. Dessen eigentlicher Partner in der Innenverteidigung, Marin Pongracic, ist an der Wade blessiert. Rose zeigte sich aber optimistisch. In jedem Fall stehen mit Jerome Onguene und Neuzugang Albert Vallci zwei Alternativen zur Verfügung.