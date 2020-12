Eistraum am Wiener Rathausplatz startet bereits am 24. Dezember

Weihnachtsmärkte können ja heuer aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dass das Eislaufen jedoch trotz aller Einschränkungen erlaubt bleibt, macht man sich nun am Wiener Rathausplatz zunutze.

Stadt Wien will "großen Traum" vorzeitig verwirklichen

Wiener Eistraum eröffnet vorzeitig: Bürgermeister Ludwig erfreut

Eislaufen mitten in Wien: "Mammutaufgabe" Wiener Eistraum

"Es ist der langjährigen Erfahrung und einem gut durchdachten Maßnahmenpaket zu verdanken, dass mit dem Wiener Eistraum sicheres Sportvergnügen im Zentrum einer Großstadt auch in diesen herausfordernden Zeiten möglich ist. Viele fleißige Hände werden in den nächsten Wochen bei den Aufbauarbeiten nötig sein, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen und mit der Eröffnung am 24. Dezember für eine gelungene Weihnachtsüberraschung zu sorgen. Ich freue mich, dass wir damit den Wienerinnen und Wienern trotz allem einen schönen Auftakt in die Feiertage und unterhaltsame Bewegung an der frischen Luft bieten können", zeigt sich auch Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erfreut.