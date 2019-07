Eisschwimmer Köberl will Weltrekord in Wien knacken

Wie lange hält man es im Eis aus? Extremsportler Josef Köberl versucht am 10. August in Wien den aktuellen Weltrekord zu knacken. Sein Ziel: Die Zwei-Stunden-Marke zu überbieten.

Josef Köberl, Sportler im Extrembereich, wird am Samstag, den 10. August 2019 versuchen, den Weltrekord von Songhao Jin (CHN) im "Longest Duration Full Body Contact With Ice" zu brechen. Der chinesische Sportler, der den Weltrekord von der Legende Wim Hof übernommen hat, war 1 Stunde, 53 Minuten und 10 Sekunden bis zur Schulter im Eis.

Wien: Extremsportler Josef Köberl will Rekord im Eis aufstellen

Die Idee kam Köberl, der seit Jahren in sehr kalten Gewässern schwimmt, im April bei seinem Auftritt bei der "Barbara Karlich Show". Damals saß er 1 Stunde und 8 Minuten in einer Badewanne voll mit Eis. Dies funktionierte so gut, dass er nun versuchen will, einen neuen Weltrekord im Eis aufzustellen.