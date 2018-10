Eishockey: Vienna Capitals und Red Bull Salzburg gegen Schweizer Topclubs

Die Vienna Capitals und Red Bull Salzburg bekommen es in der Champions Hockey League diese Woche auswärts mit den Schweizer Topclubs ZSC Lions und SC Bern zu tun.

Für die österreichischen Vertreter geht es in den abschließenden Duellen mit den Eidgenossen, die kommende Woche mit den Rückspielen fortgesetzt werden, noch um den Einzug in die K.o.-Phase.

Die in der Erste Bank Liga überlegen vorne liegenden Vienna Capitals sind vor dem Match am Dienstag in Zürich vor den punktegleichen Lions Tabellenführer der Gruppe A. Die drittplatzierten Frölunda Indians halten aber ebenfalls bei sieben Zählern.

Salzburg spielt gegen Bern

Die zweitplatzierten Salzburger müssen am Mittwoch in Gruppe G beim bereits vorzeitig aufgestiegenen Spitzenreiter in der Schweizer Hauptstadt bestehen. Die Bullen brauchen für das Weiterkommen aus den beiden Bern-Partien noch mindestens einen Punkt. “Wir müssen schon in Bern alles auf den Tisch legen und versuchen, den Punkt zu holen. Das Weiterkommen ist uns sehr wichtig, aber es wird nicht einfach, Bern ist eine Spitzenmannschaft in Europa und wir brauchen auf jeden Fall eine Spitzenleistung”, betonte Salzburg Trainer Greg Poss.