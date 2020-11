Eishockey: Vienna Capitals und KAC feierten 2:1-Siege

Am Sonntag konnten die Vienna Capitals einen 2:1-Sieg verbuchen. Zu Beginn des Spiels brauchten die Wiener jedoch eine Aufwärmphase.

Ihre jeweils erste Partie in der ICE Hockey League nach rund zweiwöchiger Corona-Pause haben am Sonntag jeweils daheim die Vienna Capitals 2:1 gewonnen, die Innsbrucker Haie 1:2 verloren. Die Wiener siegten in einem Spiel der 14. Runde daheim gegen die Dornbirn Bulldogs, die Tiroler unterlagen in einem Match der 15. Runde dem KAC. Tabellenführer Graz 99ers unterlag ebenso in der 15. Runde bei Fehervar 2:5, der VSV unterlag in Runde 10 in Bratislava 1:2 nach Penaltyschießen.