Eishockey: Loney und Vause bleiben bei Vienna Capitals

Am Montag haben die Vienna Capitals einen ersten Grundkader bekannt geben. In diesem befinden sich auch die zwei Legionäre Taylor Vause und Ty Loney.

Die Vienna Capitals haben am Montag einen ersten Grundkader für die kommende Saison in der ICE-Hockey-Liga bekanntgegeben. Darunter finden sich neun Österreicher und die zwei Legionäre Taylor Vause und Ty Loney. Letzterer war mit 22 Toren und 38 Assists in der vergangenen Saison fünftbester Liga-Scorer.