Eishockey: Capitals holten kanadischen Stürmer Kyle Baun

Der Kanadier Kyle Baun wurde von den Vienna Capitals verpflichtet. Baun kommt mit Anfang August nach Wien.

Eishockey-Vizemeister Vienna Capitals hat den Kanadier Kyle Baun verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von den Belfast Giants, war in seiner Europa-Premierensaison mit 28 Toren und 47 Assists am Belfast-Titelgewinn in der Elite Ice Hockey League beteiligt. Der Stürmer hat 191 Spiele in der American Hockey League (AHL) und für die Chicago Blackhawks fünf in der National Hockey League (NHL) bestritten.