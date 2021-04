Eishockey: Bozen nach Sieg über Vienna Caps in Finale

Neun Sekunden haben den Vienna Capitals gefehlt, um das Halbfinal-Aus in der ICE-Eishockeyliga am Mittwoch abzuwenden.

Die Wiener kassierten im Heimspiel gegen HCB Südtirol kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer und mussten sich schließlich mit 2:3 (1:0,1:1,0:1,0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Bozen entschied die "best of seven"-Serie mit 4:2 für sich und trifft im Finale ab Sonntag auf Titelverteidiger KAC.

Bozen trifft auf Titelverteidiger KAC

Anthony Bardaro schoss das Spiel nach 59:51 Minuten in die erste Verlängerung in dieser Serie. In der Overtime konnten die Caps ein Powerplay nicht nutzen und kassierten in der 74. Minute den Saison-beendenden Gegentreffer. Angelo Miceli fälschte einen Schuss von Dennis Robertson unhaltbar für Torhüter Bernhard Starkbaum ab. Damit steht auch fest, dass der KAC zum 32. Mal österreichischer Meister ist.