Eisenstangen-Angriff in Wien: 41-Jähriger soll auch Putzfrau attackiert haben

Jener 41-Jährige, der Ende Dezember 2018 zwei Frauen in Wien mit einer Eisenstange bzw. mit einem Hammer niedergeschlagen und dabei schwer verletzt haben soll, steht im Verdacht, auch eine Putzfrau attackiert zu haben. Eine DNA-Prüfung soll eine mögliche Serientäterschaft klären.

Eine DNA-Überprüfung soll jetzt klären, ob es sich bei dem 41-jährigen Mann, der am 30. Dezember in Wien-Margareten eine Frau mit einer Eisenstange lebensgefährlich verletzt und in der folgenden Nacht ein weiteres weibliches Opfer am Karlsplatz mit einem Maurerhammer attackiert hat, um einen Serien-Täter handelt. Der Verdacht eines dritten, gegen eine Putzfrau gerichteten Überfalls steht im Raum.