Einzigartiges Sounderlebnis: Sonic Territories Festival in Wiener Seestadt

Von 24. bis 26. Oktober findet das SONIC TERRITORIES FESTIVAL in der Wiener Seestadt statt. Das Publikum soll dabei mit einzigartigen Sounderlebnissen begeistert werden.

Die Wiener Seestadt wird beim SONIC TERRITORIES Festival for Sound Art & Exploratory Musci 2019 zu einer experimentellen Klangwelt ausgebaut. Das Festival-Publikum darf sich zwischen 24. und 26. Oktober auf einzigartige Sounderlebnisse freuen.

Sonic Territories Festival zum zweiten Mal in Wien

Das Sonic Territories Festival findet nun bereits zum zweiten Mal in Wien Seestadt statt. Drei Tage lang steht Programm mit internationalen und nationalen Sound Artists und Musikern am Programm.

Highlight beim Sonic Territories Festival in Wien Seestadt

Am 24. und 25. Oktober werden unter anderem Internationale Künstler wie der niederländische Sound Artist Robert Pravda oder das schwedisch-österreichische Trio BOP - Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon featuring Martina Claussen live performen.

Am 26. Oktober wird es bei Mia Zabelkas Programm "Quantum Noize" harte wie poetische Klänge zu hören.

Ein Highlight des Festivals wird außerdem der 2-tägige Musikworkshop "Elektor-Akustische Musik für Nicht-MusikerInnen" am 25. und 26. Oktober sein. Veranstaltet wird dieser von Andrea Sodomka. Sie ist die Outstanding Artist Award Preisträgerin 2018.

Programm und Details zum Sonic Territories Festival in Wien

Tickets gibt es online unter www.eventbrite.com . Ein 3-Tages-Festival Pass kostet 35 Euro (45 Euro an der Abendkasse), ein Tages-Ticket kostet 13 Euro (15 Euro an der Abendkasse)

Am 24. Oktober findet das Programm im J12 (Sonnenallee 26, 1220 Wien) und am 25. und 26. Oktober in der Fabrik (Sonnenallee 137, 1220 Wien) statt.