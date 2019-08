Einzigartig in ganz Österreich: Wildtierbox in Wien

In der Wildtierfundbox in Wien warten nun auch Pfleger auf die Tiere. Verletzte oder herrenlose Tiere werden dort untersucht und weiter nach Schönbrunn gebracht.

