Eintauchen in die Welt von Tutanchamun in der Wiener Marx Halle

In der Wiener Marx Halle kann man ab dem 19.10.2023 in die spektakuläre Welt von Pharao Tutanchamun eintauchen.

Ab dem 19.10.2023 zeigt TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS ein neues, digitales Multimedia-Highlight in der Wiener Marx Halle und entführt die BesucherInnen in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse. Nahezu Hand in Hand mit dem Kindkönig Tutanchamun – der Ikone des alten Ägyptens - tauchen die BesucherInnen ein in eine Welt voller gottgleicher Herrscher, Weltwunder der Architektur, Grabkammern voller Gold und in einen geheimnisvollen Totenkult.

Ausstellungserlebnis Tutanchamun in der Wiener Marx Halle

Fast genau 100 Jahre nach dem Sensationsfund der ägyptischen Schatzkammer, ab 19. Oktober 2023, wird auf 2.000 m2 Fläche die Welt der Götter und Pharaonen im alten Ägypten in der Wiener Marx Halle lebendig.

Immersive Geschichte führt in faszinierende Zivilisation

Die immersive Geschichte führt in eine faszinierende Zivilisation, die uns bis heute mit ihren im Wüstensand verborgenen und im Wasser des Nils zerfließenden Rätseln in ihren Bann zieht. Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 machte den britischen Archäologen Howard Carter über Nacht weltberühmt. Die originale Stimme von Howard Carter ist es auch, die die BesucherInnen beim Entdecken des wohl außergewöhnlichsten Archäologiefundes der Geschichte begleitet und leitet.

Tutanchamun-Ausstellung in der Wiener Marx Halle mit Augmented Reality

Ergänzt wird die Show in der Wiener Marxhalle durch ein Augmented Reality-Erlebnis in der Grabkammer Tutanchamuns, im Tal der Könige in Luxor. Im interaktiven Erlebnisraum haben die BesucherInnen die Möglichkeit, mehr über die Hieroglyphenschrift zu erfahren, selbst in die Welt der Archäologie einzutauchen und, wie Howard Carter 1922, Schätze in Originalgröße zu entdecken. Im Virtual Reality-Bereich der Ausstellung werden die Gäste zu HeldInnen einer Reise durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris und erlangen, wenn sie alle Prüfungen erfolgreich meistern, das ewige Leben auf den Feldern von Lalu– dem „Jenseits" der alten Ägypter.

Tutanchamun-Ausstellung in der Wiener Marx Halle ab 19.10.2023

Ab dem 19.10.2023 präsentiert Alegria Exhibition die von MAD (Madrid Artes Digitales) produzierte Ausstellung in Wien.

TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS

MARX HALLE | Karl-Farkas-Gasse 19 | 1030 Wien

19. Oktober 2023 bis 21. Jänner 2024

MO-MI 10:00 bis 20:00 Uhr (letzter Einlass 19:00 Uhr)

DO-SO 10:00 bis 21:00 Uhr (letzter Einlass 20:00 Uhr)

Tickets unter https://tutanchamun.reservix.at

TICKETS

Montag bis Freitag: 25 EUR

Samstag, Sonntag und Feiertag: 29 EUR



Empfohlene Besuchsdauer: ca. 90 Minuten

Altersempfehlung: keine Altersbeschränkung