Der 21-Jährige wollte zwei Männer in Wien-Favoriten bestehlen. ©APA/Barbara Gindl

Einschleichdieb in Wien-Favoriten festgenommen: Täter überwältigt

Zwei Männer renovierten am Sonntagabend eine Wohnung in der Johannitergasse in Wien-Favoriten. Als sie diese Wohnung kurz verließen, kam es zu einem räuberischen Diebstahl.

Am Sonntag, den 14. Oktober gegen 19:50 Uhr, renovierte ein 55-Jähriger Mann und sein 24-Jähriger Sohn eine Wohnung in Wien-Favoriten. Um eine kurze Pause einzulegen, verließen die beiden Männer die Wohnung. Bei Ihrer Rückkehr wurden sie von einem 21-Jährigen Mann überrascht, der gerade dabei war, ihre Handys und Geldbörsen zu stehlen.