Einsatzsimulation: Fiktiver Waldbrand am Cobenzl in Wien

Die Wiener Berufsfeuerwehr und das Bundesheer hatten am Montag mit einem Waldbrand am Cobenzl zu tun. Dabei handelte es sich aber nur um einen Übungseinsatz.

Ausgedehnter Waldbrand am Wiener Cobenzl simuliert

Angenommen wurde das Szenario eines ausgedehnten Waldbrandes, der so entlegen ist, dass Löschfahrzeuge nicht überall zufahren können. Außerdem war nicht genug Löschwasser vorhanden, so die Annahme. Obwohl es in der Bundeshauptstadt noch nie einen derart großen Waldbrand gegeben hat, wollte die Berufsfeuerwehr Wien auch darauf bestens vorbereitet sein.