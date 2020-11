Einsatz von mobilen Sonderpädagogen an Kindergärten soll bleiben

Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sehen den Einstaz von fixem Personal in Kindergartengruppen vor, nun appellieren die Minister aber an die Länder, dass mobile Teams den Regelbetrieb unterstützen dürfen.

Sonderkindergartenpädagogen sollen im Einsatz bleiben

Eigentlich sehen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen vor, dass in jeder Gruppe fixes Personal eingesetzt wird. "Wir bitten mobile sonderpädagogische Teams auszunehmen, da sie die Kinder über den Regelbetrieb hinaus zusätzlich unterstützen", so Aschbacher.

"Die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, insbesondere jene, die zusätzlichen Förderbedarf haben, bleibt auch in Zeiten der Pandemie ein wesentliches Anliegen", betonte Faßmann in der Aussendung vom Donnerstag. Kindergärten fallen in die Zuständigkeit der Länder. Wie die Regelungen zum Einsatz mobiler Sonderpädagogen derzeit in den einzelnen Bundesländern aussehen, konnte man im Familienministerium auf APA-Anfrage nicht sagen.