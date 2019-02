Einsatz in Wien-Rudolfsheim: Wohnungsbrand

Wie bereits berichtet, kam es in Wien-Fünfhaus zu Einschränkungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Grund dafür war ein Wohnungsbrand in der Huglgasse.

Zu einem Wohnungsbrand kam es Samstag gegen 8.40 Uhr in einer Wohnung in der Huglgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Wiener Feuerwehr war in der Huglgasse mit acht Fahrzeugen unter Atemschutz im Einsatz. Das Feuer konnte recht schnell gelöscht werden. Verletzt wurde laut Wiener Berufsrettung niemand.