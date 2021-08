Einreise-Testpflicht in Deutschland gestartet

Seit 1. August gilt bei der Einreise nach Deutschland wieder eine Testpflicht. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus nach den Sommerferien verhindert werden.

3G-Kontrollen bei Einreise nach Deutschland

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer kündigte konsequente Kontrollen und auch empfindliche Strafen an. "Wer nach Deutschland reist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden", sagte er der "Bild am Sonntag". Um Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern, werde es an den EU-Binnengrenzen Stichproben geben. An Flug- und Seehäfen werde jedoch jeder kontrolliert.