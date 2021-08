Einreise in Großbritannien ohne Quarantäne möglich

Die britische Regierung hat Österreich und mehrere andere europäische Länder in die niedrigste Risikokategorie herabgestuft. Für Einreisende aus diesen Ländern entfällt somit die Quarantäne-Pflicht.

Die Änderung werde am Sonntag um 4 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ) in Kraft treten, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete.