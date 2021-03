Einreise aus Finnland und Griechenland nicht ohne Einschränkung

Einreisen aus Finnland und Griechenland nach Österreich sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen in beiden Ländern nicht mehr ohne Einschränkungen möglich.

Eine entsprechende Novelle der Einreiseverordnung ist am Montagabend erlassen worden, sie tritt am Donnerstag in Kraft, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Gültigkeit von Testergebnissen wird verschärft.