Einkaufszentren, Friseure und große Ketten öffnen am 2. Mai

Nach langem Corona-Lockdown dürfen Einkaufszentren, Friseure und größere Märkte am 2. Mai ihre Tore öffnen. Die Geschäfte locken mit Schnäppchen, denn die Lager sind bis obenhin gefüllt.

Ausfälle von rund 67 Prozent

"Die ökonomische Betroffenheit des Einzelhandels erweist sich auch im April als außerordentlich hoch", sagte Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. Für April wird ein Nettoumsatz von 3,6 Mrd. Euro erwartet, um 1,6 Mrd. Euro weniger als im April 2019. Ohne Berücksichtigung des Lebensmitteleinzelhandels sowie anderer Branchen, die offenhalten durften, sei der verbleibende Einzelhandel mit durchschnittlichen Ausfällen von 67 Prozent konfrontiert. "Innenstädte ohne Gastronomie und Konsumzurückhaltung bringen viele Unternehmen in eine bedrohliche Lage", so Ziniel. Die Folgeschäden seien momentan noch nicht abschätzbar.

Schlussverkauf steht vor der Tür

Grundsätzlich seien alle Bereiche des Handels von teilweise kompletten Umsatzausfällen betroffen, sagte Buchmüller. Selbst der Lebensmittelgroßhandel leide wegen der geschlossenen Gastronomie. Besonders unter Druck ist der Modehandel. Die liegen gebliebene Frühjahrsmode lässt sich mit Wochen Verspätung kaum mehr verkaufen. "Der nächste Schlussverkauf steht schon vor der Tür", so Jutta Pemsel, Branchensprecherin für den Bekleidungs-, Schuh-, Leder- und Sporthandel in der Wirtschaftskammer. Im Bekleidungshandel gab es bereits innerhalb kürzester Zeit mehrere Pleiten, darunter die Modefirmen Airfield, Colloseum und Stefanel.

Lager bis an die Decke voll

Die XXXLutz-Gruppe, die sich wie andere Möbelhäuser gegenüber bereits seit Mitte April offenen Garten- und Baumärkten benachteiligt sah, will die Wiedereröffnung mit einer großen Preisoffensive starten. "Unsere Lager sind bis an die Decke voll, vor allem die für die letzten sieben Wochen geplanten und georderten Werbe- und Aktionsartikel müssen dringend abverkauft werden", sagte XXXLutz-Sprecher und Marketing-Chef Thomas Saliger. "So eine Situation gab es in der 75-jährigen Firmengeschichte noch nie."