Einkaufen ohne Maske: Video von Vizekanzler Kogler empört FPÖ

Einmal mehr wurde Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) heimlich gefilmt. Diesmal beim unmaskierten Einkauf in einem Supermarkt.

Kogler wurde am Freitag bei einem Einkauf mit dem Handy aufgenommen - ohne Schutzmaske. Empörung über den Videomitschnitt kam von der FPÖ. Die Schutzmasken seien vergriffen gewesen, so eine Kogler-Sprecherin in oe24.at.