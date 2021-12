Einkaufen am 31. Dezember 2021 in Wien: Öffnungszeiten der Geschäfte

Ob Sekt, Glücksbringer oder Lebensmittel - zu Silvester hat man oft noch einiges zu besorgen. Wo und wie lange Sie am 31. Dezember 2021 in Wien noch einkaufen können - VIENNA.at hat die Infos für Sie.

Der Countdown zum Jahreswechsel läuft. Der 31. Dezember 2021 fällt auf einen Freitag, es folgen Neujahrsfeiertag und Sonntag. Aber keine Sorge: Wer für Silvester in Wien etwas einkaufen muss, hat auch in letzter Minute noch Gelegenheit, alles Nötige für die Silvester-Feierlichkeiten und die folgenden freien Tage zu besorgen.

Auch am letzten Tag des alten Jahres kann man noch einkaufen gehen - und hat von Seiten der Geschäfte in Wien noch genügend Zeit dazu. Supermärkte, Drogeriemärkte und Einkaufszentren sind teils noch bis in den Nachmittag hinein geöffnet. Alle Öffnungszeiten lesen Sie hier auf einen Blick.