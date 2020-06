Einkauf ohne Masken: Appell an den Hausverstand

Seit dem 6. April darf in Österreich am heutigen Montag erstmals wieder ohne Maske eingekauft werden. WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller appelliert dabei an den Hausverstand.

Österreicherinnen und Österreicher dürfen seit heute erstmals seit 6. April wieder ohne Maske einkaufen. WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller hofft auf die Rückkehr der Kauflaune und appelliert an den Hausverstand der Menschen. Sie sollten trotz der Erleichterungen darauf achten, einen Meter Abstand zu halten, sagte er zur APA.

Appell: Mit lokalem Einkauf die Wirtschaft unterstützen

Zugleich rief er dazu auf, mit möglichst lokalem und regionalem Einkauf die heimische Wirtschaft zu unterstützen. "Wer Waren des täglichen Bedarfes und Anschaffungen darüber hinaus jetzt in Geschäften in Österreich kauft und Online-Angebote heimischer Anbieter nutzt, hilft den Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so Buchmüller. Damit unterstütze man Österreich "bzw. letztlich sich selbst".

Wie der erste Tag gelaufen sei, könne man jetzt im laufenden Geschäft noch nicht sagen, so Buchmüller am Nachmittag. "Die ersten Wochen nach dem Wiederhochfahren waren für den Handel durchwachsen. Aber ich bin zuversichtlich, dass dies jetzt von Woche zu Woche besser wird und die Kauflust der Konsumentinnen und Konsumenten wieder zunimmt."