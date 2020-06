Der Einjährige aus Wien-Hietzing fiel in einem unbeobachteten Moment in den Badesee.

Der Einjährige aus Wien-Hietzing fiel in einem unbeobachteten Moment in den Badesee. ©dpa (Sujet)

Der Einjährige aus Wien-Hietzing fiel in einem unbeobachteten Moment in den Badesee. ©dpa (Sujet)

Einjähriger Bub aus Wien fiel in NÖ in Badesee

Am Sonntag ist ein einjähriger Bub aus Wien-Hietzing in den Großen Gemeindesee in Münchendorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling gefallen. Das Kind dürfte sich laut Polizei zu Mittag in einem unbeobachteten Moment aus einem Laufstall befreit haben. Eine Nachbarin holte den Buben aus dem Wasser.

Der Unfall hatte sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen 11.45 Uhr ereignet. Die Nachbarin hatte mitbekommen, dass das Kind in den See gefallen war. Sie konnte den Einjährigen kurz darauf aus dem Wasser retten. Der Bub war bei Bewusstsein und wurde zur Abklärung per Rettungshubschrauber Martin 5 ins Landesklinikum Mödling geflogen. Der Große Gemeindesee ist einer von mehreren Badeseen im Gemeindegebiet von Münchendorf.