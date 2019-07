Einjährige aus Fenster gestürzt: Anfangsverdacht wird geprüft

Nachdem eine Einjährige in Niederösterreich aus dem Fenster gestürzt ist, wurde nun mit der Feststellung der strafrechtlichen Relevanz begonnen.

Nach dem Fenstersturz einer Einjährigen in Gutenbrunn in der Gemeinde Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten mit der Feststellung der strafrechtlichen Relevanz begonnen. Geprüft werde der Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung in Bezug auf die Elternteile des Mädchens, sagte Behördensprecher Leopold Bien am Montag auf Anfrage.