Eingriff in Vereinigungsfreiheit: FPÖ warnt vor "Gesinnungsdiktatur"

Nachdem immer wieder Rufe nach einem Verbot der Identitären laut werden, warnt FPÖ-Chef Hofer nun vor einer "Gesinnungsdiktatur". Ein Eingriff in die Vereinigungsfreiheit sei auch ein Grundrechtseingriff.

Hofer: Eingriff in Vereinigungsfreiheit sei "Grundrechtseingriff"



Der FPÖ-Chef betonte in einer Aussendung, dass im Vereinsgesetz schon jetzt festgehalten sei, dass Vereine aufgelöst werden können, "wenn gegen Strafgesetze verstoßen und der statutenmäßige Wirkungskreis überschritten wird". "In diesem Zusammenhang wird auch auf die Expertise des Vereinsrechtsexperten Maximilian Kralik verwiesen", heißt es in der FPÖ-Presseaussendung: Dieser sehe eine Auflösung als "unwahrscheinlich" an. Die Vereinsfreiheit sei in der europäischen Menschenrechtskonvention verankert, die in Österreich im Verfassungsrang stehe. Daher sei jeder Eingriff in die Vereinigungsfreiheit auch gleichzeitig ein Grundrechtseingriff.