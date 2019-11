Eine STADT.Ein BUCH.: Tickets für Gratisbuch-Gala im Rathaus zu gewinen

Anlässlich der Gratisbuch-Aktion Eine STADT.Ein BUCH. findet am 14. November 2019 die traditionelle Gala im Wiener Rathaus zu Ehren der Gratisbuch-Autorin Connie Palmen statt. VIENNA.at verlost Tickets!

Das Gratisbuch 2019: "Die Gesetze"

„Die Gesetze“ von Connie Palmen handelt von einer jungen Studentin, die sieben ganz unterschiedlichen Männern begegnet. Sie begehrt an diesen Männern vor allem das Wissen, das sie befähigt, die Welt zu beurteilen. Sie versucht die Gesetze, die sie sich für ihr Leben gewählt haben, zu ergründen, sucht nach dem, was Halt in einer unsicheren Welt geben kann und will ihre Stellung als Frau in einer von Männern dominierten Welt finden.