Eine ganz heiße Nummer 2.0 - Infos und Trailer zum Film

2011 war "Eine ganz heiße Nummer" ein Überraschungshit im Kino. Drei Frauen aus der bayerischen Provinz riefen eine Hotline für Telefonsex ins Leben, um ihre knappen Kassen aufzubessern. Nun folgt "Eine ganz heiße Nummer 2.0". Die Einwohner von Marienzell fühlen sich von der digitalen Welt abgehängt. Ein modernes, blitzschnelles Internet soll her. Doch das kostet.

Deshalb melden sich Lena, Maria und Waltraud bei einem Tanzwettbewerb an, bei dem ein hohes Preisgeld winkt. Einen prominenten Tanzlehrer haben sie bereits: Jorge Gonzalez, der schon den Mädchen von "Germany's Next Topmodel" die richtigen Schritte beibrachte. In weiteren Rollen spielen Hardy Krüger Jr., Günther Maria Halmer und Franziska Schlattner; Regie führte Rainer Kaufmann.