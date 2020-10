Eine Frau mit berauschenden Talenten - Kritik und Trailer zum Film

Die vor allem für dramatische Rollen bekannte französische Schauspielerin Isabelle Huppert hat mit "Eine Frau mit berauschenden Talenten" wieder eine Komödie gedreht. Huppert spielt eine Dolmetscherin bei der Polizei, die in finanziell schwieriger Lage plötzlich Gelegenheit bekommt, per Drogenhandel zu Geld zu kommen. Ihr verliebter Chef (Hippolyte Girardot), eine durchtrieben-sympathische Nachbarin (Jade Nadja Nguyen), kleine Dealer und harte Drogenbosse sorgen für einen rasanten Verlauf der neuen Gangsterkarriere.

Eine sympathische Dolmetscherin im Rauschgiftdezernat wird zur mysteriösen Drogenpatin? Isabelle Huppert zeigt auf der Leinwand, wie schnell ein solcher Schritt getan werden kann. Und wie amüsant. In den heimischen Kinos läuft "Eine Frau mit berauschenden Talenten" am Freitag an.

Eine Frau mit berauschenden Talenten - Kurzinhalt zum Film

Als Dolmetscherin gehört Patience zu einem Drogendezernat der Pariser Polizei. Sie übersetzt die überwachten Telefonate, auch als die nächste große Lieferung ansteht. Weil sie einen am Deal beteiligten Burschen schützen will, muss sie die Polizeikollegen auf eine falsche Fährte locken - und hat plötzlich selbst einen Lieferwagen voller Drogen. Das klingt nach neuer Chance, viel Geld und sorgenfreiem Leben.

Eine Frau mit berauschenden Talenten - Die Kritik

Huppert ist über den in Frankreich erfolgreichen Roman von Hannelore Cayre auf die Rolle gestoßen. Während sie es las, erzählte ihr Regisseur Salome von seinem Interesse an dem Stoff. "Das war wirklich ein sehr glücklicher Zufall", sagt Huppert im Gespräch mit der dpa. "Es wäre sehr schade gewesen, wenn sie jemand anderen für die Rolle hätten haben wollen."

Schon im Buch angelegt, zeigt der Film am Beispiel so spezieller Dinge wie Drogenhandel, aber auch mit Blick auf Alltägliches wie Nachbarschaft und Miteinander die Gemengelage kultureller Differenzen, verschiedener Ethnien, unterschiedlicher Nationalitäten, sozialer Differenzen einer Großstadt von heute. Huppert: "Das Multikulturelle wie hier im Film in Paris zeigt die Realität in großen Städten. Das ergibt dann eine interessante Mischung."