"Eine andere Freiheit": Österreichische Doku über Coronaimpfung für Kinder

"Eine andere Freiheit": So soll der Dokumentarfilm des Regieduos Patricia Josefine Marchart und Georg Sabransky heißen. Der Film stellt die Frage ins Zentrum, ob die möglichen Risiken einer Corona-Impfung für Kinder die positiven Aspekte überwiegen.

all

all

self

self

Til Schweiger gegen Impfung für Kinder

"Für Kinder ist dieser Virus absolut harmlos", eine Impfung mit ihren noch unbekannten Langzeitfolgen sei im Vergleich viel gefährlicher, wird Schweiger in dem nun veröffentlichten, sechsminütigen Trailer zum Film zitiert, der seit Samstag alleine auf Youtube bereits 163.000 Mal abgerufen wurde. "Ich bin nicht bereit, mein Kind für dieses Experiment zur Verfügung zu stellen", stellt darin Nina Proll klar.

Film "Eine andere Freiheit" soll demnächst erscheinen

Er würde einem 16-Jährigen zwar zu einer Impfung raten, aber eher aus praktischen und sozialen Gründen. "Ich würde aber deswegen Ja sagen, weil ich diesem 16-Jährigen ein möglichst normales Leben wünschen würde", so der heimische Kinderarzt Reinhold Kerbl in der Doku von Filmemacherin Patricia Josefine Marchart, die im Zuge der Coronapandemie bereits "Lockdown Kinderrechte" vorgelegt hatte. Der neue, auf 80 Minuten ausgelegte Film, soll "demnächst" erscheinen, kündigt die Produktionsfirma Schutzfilm auf ihrer Homepage an.