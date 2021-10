Einbrüche in Wiener Mistplatz: Täter via Polizei-Drohne ausgeforscht

Bei einem Mistplatz der MA48 im Bereich Wien-Donaustadt häuften sich zuletzt Einbrüche. Mittels einer Polizei-Drohne konnte der Bereich überwacht und ein mutmaßlicher Täter am Mittwoch gestellt werden.

Der Wiener Polizei gelang es am Mittwoch gegen 18:30 Uhr, einen 36-jährigen Mann wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls festzunehmen.

Die Beamten hatten zuvor den Bereich rund um einen Mistplatz der MA48 in Donaustadt verstärkt beobachten lassen, da es in der Vergangenheit an dieser Örtlichkeit vermehrt zu Einbrüchen gekommen war.