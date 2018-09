Einbrüche in Wien und NÖ begangen: Duo ausgeforscht

Zwei Männer konnten von der Polizei ausgeforscht werden, die Einbrüche in Wien-Favoriten und in NÖ verübt haben sollen. Einer der Verdächtigen wurde festgenommen, nach seinem Komplizen wird gefahndet.

Die niederösterreichische Polizei hat ein Einbrecher-Duo ausgeforscht. Den beiden Tätern im Alter von 32 und 26 Jahren werden nach einer Aussendung vom Dienstag in Summe vier Einbrüche und zwei Diebstähle im Bezirk Mödling und in Wien-Favoriten vorgeworfen. Der Ältere wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, nach seinem Komplizen wird gefahndet.

Diebe in NÖ ausgeforscht: Fahndung nach 26-Jährigem

Aufgeflogen ist das Gespann bei einem Einbruch in einen Baucontainer in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), bei dem die Männer laut Polizeiangaben Werkzeuge im mittleren vierstelligen Eurobereich erbeuteten und mit einem Pkw flüchteten. Nach einer Zeugenaussage wurde der 32-jährige serbische Staatsbürger ausgeforscht und am 14. August in Mödling aufgrund mehrere EU-Haftbefehle festgenommen. Die Beamten fanden auch den Lagerplatz des Diebesgutes, wo zahlreiche Werkzeuge aufbewahrt wurden, heißt es in der Aussendung.