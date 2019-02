Einbruchsversuch in Wien-Favoriten: Hinweise erbeten

Im Dezember versuchte ein Mann in der Götzgasse in Wien-Favoriten in ein Mehrparteienhaus einzusteigen. Ein Zeuge konnte die Polizei alarmieren, der mutmaßliche Einbrecher jedoch flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 23. Dezember 2018 drückte ein noch unbekannter Täter gegen 11:00 Uhr ein gekipptes Fenster eines Mehrparteienhauses in der Götzgasse auf. Ein Bewohner bemerkte den Einbruchsversuch, als der Täter durch ein Fenster im Erdgeschoß einsteigen wollte und verständigte die Polizei.