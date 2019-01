Einbruchsversuch in Drogeriemarkt: Festnahme in Wien-Favoriten

Ein junger Mann konnte in der Nacht auf Sonntag in der Troststraße, in Wien-Favoriten bei einem versuchten Einbruch in einen Drogeriemarkt festgenommen werden.

Ein 22-Jähriger versuchte heute Nacht gegen 03:25 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Troststraße in Wien-Favoriten einzubrechen. Er wurde allerdings dabei beobachtet, als er die Scheibe der Eingangstüre einschlug.