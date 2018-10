Einbruchsserie in Wien-Brigittenau geklärt

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht seit 2017 Einbruchdiebstähle und Diebstähle im Baustellenbereich in Wien begannen zu haben. Am Montag konnte er festgenommen werden.

Das Landeskriminalamt Wien und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten gemeinsam einem mutmaßlichen Dieb auf die Schliche kommen. Seit 2017 soll dieser Einbruchdiebstähle und schwere Diebstähle in Baustellenbereichen in Wien begangen haben. Am Montag gegen 18.30 Uhr konnte er in der Klosterneuburger Straße festgenommen werden.