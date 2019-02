Einbruchsdiebstahl gescheitert: Festnahme in Wien-Meidling

Am Sonntag schlug ein Mann das Fenster zu einem Laborobjekt ein und versuchte einzusteigen. Die Polizei konnte den Mann noch an Ort und Stelle anhalten und festnehmen.

Gegen 11.45 Uhr schlug der Beschuldigte das Fenster zu einem Laborobjekt in der Hetzendorfer Straße ein und versuchte einzudringen. Dabei wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet. Dieser alarmierte die Polizei. Der 40-jährige Einbrecher konnte von den Polizisten noch an Ort und Stelle angehalten und festgenommen werden. Der Österreicher befindet sich in Haft. Bei ihm wurden zwei Messer vorgefunden und sichergestellt.