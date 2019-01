Einbruchsdiebstähle in Wien und NÖ geklärt: Fünf Festnahmen

Bereits im Februar 2018 kam es in einem Einfamilienhaus in Wien-Penzing zu einem schweren Raub. Dabei wurden die Hausbesitzer gefesselt, die Täter konnten die Flucht ergreifen.

Am 28. Februar kam es in Wien-Penzing zu einem schweren Raub. Zwei vorerst unbekannte Täter haben in einem Einfamilienhaus die beiden Opfer gefesselt, das Haus durchsucht und anschließend mit der Beute die Flucht ergriffen.

Home Invastion in Wien-Penzing

Sie fünf waren in unterschiedlichen Konstellationen im Einsatz. Zum ersten Mal traten sie am 16. Jänner 2018 bei einem Wohnungseinbruch in Erscheinung. Am 28. Februar 2018 begingen ein 20- und ein 30-Jähriger eine sogenannte Home Invasion, indem sie in das Einfamilienhaus des Pensionistenpaares in Penzing eindrangen. Sie hatten von einem 25-jährigen Landsmann einen Tipp bekommen, dass dort etwas zu holen sei. Die beiden läuteten an der Tür, als der 77-Jährige Besitzer öffnete, schlugen sie auf den Mann ein.