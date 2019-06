Einbruch und Diebstahl: Polizei bittet um Hinweise

Im April brachen noch zwei unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in Graz ein, stahlen Bargeld und Bankomatkarten und hoben anschließend mehrere Male in einer Wiener Bankfiliale in Hernals damit ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Derzeit noch unbekannte Täter stehen in Verdacht, in der Nacht auf den 27. April 2019 in die Büroräumlichkeiten einer Grazer Firma eingebrochen zu haben.

Tatverdächtige führten Abhebungen in Wien-Hernals durch

Dort stahlen sie neben mehreren hundert Euro Bargeld auch zwei Bankomatkarten samt Code. Am gleichen Abend führten die Tatverdächtigen mehrere Behebungen in zwei unterschiedlichen Wiener Bankfilialen im 17. Bezirk durch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.