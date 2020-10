Einbruch und Diebstahl in Wiener Vereinslokal: Polizei sucht mutmaßlichen Täter

Zwei Handys und eine Armbanduhr wurden aus einem Vereinslokal in der Donaustadt gestohlen, nachdem jemand durch ein gekipptes Fenster eingebrochen war. Die Wiender Polizei fahndet per Lichtbild nach einem Tatverdächtigen.

Der Vorfall geschah laut Polizei bereits am 24.10.2019 in der Arbeiterstrandbadstraße in Donaustadt. Jener Mann, von dem jetzt Lichtbilder vorliegen, steht im Verdacht , ein gekipptes Fenster eines Vereinslokals aufgebrochen zu haben.