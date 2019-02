Einbruch in Wien-Ottakring: Suche nach Diebesgut

Am 27. Jänner konnten Einbrecher in eine Wohung in Wien-Ottakring einbrechen. Von den Tätern und dem Diebesgut fehlt jede Spur.

Nach einem Einbruch in Wien-Ottakring sucht die Polizei nach dem Diebesgut. Laut Polizeisprecher Harald Sörös drangen Einbrecher am 27. Jänner über eine Balkontür in eine Wohnung in der Maderspergerstraße ein und ließen Bargeld sowie Schmuck mit großem Wert mitgehen. Obwohl die Ermittler Spuren sichern konnten, fehlt bisher von den Tätern und vom Diebesgut jede Spur. Die Polizei bat um Hinweise.