Einbruch in Wien 15: Zwei Männer festgenommen

Zwei junge Männer wurden nach einem Einbruch in ein Geschäft in Wien-Fünfhaus festgenommen. Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

Nachdem eine Zeugin zwei Männer beobachtet hatte, wie sie an einem Fenster eines Geschäftes in der Nobilegasse in Wien-Rudolfsheim hantierten, verständigte sie in der Nacht auf Mittwoch die Polizei. Die Tatverdächtigen sollen in das Geschäft eingedrungen, nach einiger Zeit wieder herausgekommen und geflüchtet sein.