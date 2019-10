Einbruch in Supermarkt: Festnahme in Wien-Leopoldstadt

Am Sonntagabend kehrte ein Supermarkt-Angestellter noch einmal in das geschlossene Geschäft zurück, weil er etwas holen wollte. Dort wurde er von einem Unbekannten mit einem Messer überrascht.

Gegen 20.50 Uhr kehrte ein Supermarkt-Angestellter noch einmal in das bereits geschlossene Geschäftslokal in der Heinestraße zurück. Er wollte dort noch etwas holen. Im Geschäft wurde er von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer in der Hand überrascht. Der Unbekannte sagte nur "Hallo" und verließ dann das Geschäft.