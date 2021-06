Einbruch in Bürogebäude in Wien: 23-Jähriger wollte Office Equipment stehlen

Am Sonntagabend wurde die Polizei nach Wien-Leopoldstadt gerufen, weil dort in einem Bürogebäude offenbar ein Einbrecher sein Unwesen trieb. Wie sich herausstellte, ging der 23-Jährige mit Kalkül vor.

Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am vergangenen Samstagabend gegen 19: 45 in ein Bürogebäude eingebrochen zu sein. Der Mann soll sich dann rund 24 Stunden im Gebäude aufgehalten haben und sich in Büroräumlichkeiten dort ansässiger Firmen Zutritt verschafft haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei und der Tatverdächtige wurde am Sonntag gegen 20:00 Uhr auf frischer Tat erwischt und festgenommen.