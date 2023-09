Einbruch ging schief: 37-Jähriger randalierte in Wiener Schanigarten

Am Samstag warf ein 37-Jähriger in einem Gastgarten in Wien-Landstraße mit Gegenständen und Sesseln um sich - offenbar aus Ärger, da er zuvor bei einem versuchten Einbruch in ein Lokal gescheitert war.

Polizisten wurden am 9. September gegen 11.50 Uhr alarmiert, da ein Mann in einem Gastgarten in der Baumgasse in Wien-Landstraße mit Gegenständen und Sesseln um sich warf.

Mann nach versuchtem Einbruch in Wien-Landstraße angezeigt

Der 37-jährige rumänische Staatsangehörige hatte zuvor offenbar versucht, in ein angrenzendes, nicht geöffnetes Lokal mittels Fußtritten zu gelangen und die Eingangstüre mit Gewalt zu öffnen.