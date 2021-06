Einbrecherduo machte sich in Wien-Floridsdorf zu schaffen

Die Wiener Polizei wurde am Freitag zu einem versuchten Wohnungseinbruch gerufen. Ein Mann konnte gefasst werden, einer wird weiterhin gesucht.

Am Freitagnachmittag ging ein Anruf am Polizeinotruf ein. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er zwei Personen beim Versuch beobachtet hatte, die in eine Wohnung in der Doderergasse in Wien-Floridsdorf einbrechen wollten.