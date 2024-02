Einbrecher verletzte Polizisten bei Festnahme in Wien-Favoriten

Ein 34-jähriger mutmaßlicher Einbrecher verletzte zwei zivile Beamte am Freitag in Wien-Favoriten, als er sich heftig gegen seine Festnahme wehrte.

Am 22. Februar wurde die Polizei gegen 21.50 Uhr wegen mehreren verdächtigen Personen in einer Kleingartensiedlung in Wien-Favoriten alarmiert. Sowohl uniformierte als auch zivile Beamte eilten zum Einsatzort.