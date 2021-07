Einbrecher kletterte in Wien-Währing über Baugerüst in Wohnung

In der Nacht auf Mittwoch kam es im Bezirk Wien-Währing zu einem Einbruch. Ein 35-jähriger Mann nutzte ein Baugerüst an einer Hausfassade, um durch ein Fenster ins Innere einer Wohnung einzusteigen.

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden (04:45 Uhr Früh) soll ein 35-Jähriger in der Schopenhauerstraße in Währing versucht haben, in eine Wohnung im zweiten Stock einzubrechen. Der Mann soll dabei über das Fassadenbaugerüst geklettert und durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eingestiegen sein.