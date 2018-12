Einbrecher in Wien-Döbling sperrten Frau in WC ein

Als Einbrecher in einer Wohnung im Kahlenbergerdorf in Wien-Döbling von einer Frau überrascht wurden, sperrten diese die Pensionistin ins WC ein, wo sie acht Stunden ausharren musste.

Eine Pensionistin hat am vergangenen Dienstag in ihrer Wohnung im Kahlenbergerdorf in Wien-Döbling Einbrecher überrascht und wurde von diesen ins WC gesperrt. Einen diesbezüglichen Bericht der “Kronen Zeitung” (Freitagsausgabe) bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag der APA.